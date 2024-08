Buchtipp

Margot Käßmann über "Entfeindet euch!" von Stefan Seidel: Friedenstüchtig werden

Die Feindschaft ist zurück auf der Tagesordnung, und das nicht nur in den gegenwärtigen Kriegen und Großkonflikten der Welt. Stefan Seidel bietet in seinem Buch "Entfeindet euch!" einen Ausweg an – die Theologin Margot Käßmann hat es gelesen.

Lesezeit: 1 Minute

1 Minute