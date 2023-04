Es ist in der Kunstgeschichte ein beliebtes Motiv: Der alte Abraham ist kurz davor, seinem fest gebundenen Sohn Isaak mit dem Messer die Kehle aufzuschneiden. An der Opferstätte hält ein Engel Abraham jedoch im letzten Moment davon ab, seinen Sohn zu töten. Daraufhin wird Abraham für seine Gottesfurcht belohnt, da er bereit war, dieses große Opfer zu bringen. Von seiner Qual erlöst soll Abraham dann ein Lamm geopfert haben.

Die grausame Geschichte ist eine Erzählung des Alten Testaments (Gen 22,1–19 EU), und darin wird deutlich, dass der Sohn sehr genau erfasst, was mit ihm geschehen soll:

"Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. " (1. Mose 22, 6-10)

Die Geschichte ist verstörend und lässt viele verschiedene Interpretationen zu - wie so oft in der Bibel. So kann einmal die Frage nach dem Vertrauen diskutiert werden, denn schließlich scheint der Sohn Isaak in seinen Vater so stark zu vertrauen, dass er mit ihm geht. Seine Stimme wird erst nicht mehr gehört, als er schon gefesselt ist.

Zum anderen ist es natürlich auch eine brutale Geschichte über Macht und Missbrauch. Der Vater Abraham tut seinem Kind Gewalt an, er bindet seinen Sohn fest und ist bereit, ihn zu töten. Er stellt seinen Glauben über das Leben des eigenen Kindes. Dass dies nicht gut geht, zeigt der spätere Verlauf der Geschichte: Isaak und Abraham werden in der Bibel nicht mehr miteinander sprechen.

Was die Opferung des Sohnes betrifft, gibt es verschiedene Auslegungen. Manche Deutungen erklären, dass Abraham die Anweisung Gottes falsch versteht und deshalb seinen Sohn opfern will. Andere meinen, dass Abraham gar nicht seinen Sohn opfern sollte oder wollte, sondern dies nur missverständlich formuliert worden sei. Wiederum andere sind davon überzeugt, dass Abraham seinen Sohn umgebracht hat und interpretieren die Geschichte als eine andere Art von Passionsgeschichte. Eine umfassende Interpretation aus Christentum, Islam und Judentum hat der Theologe Klaus von Stosch verfasst, sie kann unter diesem Link nachgelesen werden.



Die Frage aber, die für uns offen bleibt und heute genau so viel Aktualität hat wie früher ist doch: Was sind wir bereit zu opfern - für den Glauben, für unser Leben, für unseren Lebensstil?