Wie schätzen Sie den Erfolg Ihrer Kampagne "N-Wort stoppen” ein?

Jireh Emanuel: Es ist eine von vielen Schlachten, die noch kommen werden. Und diese ist historisch, weil sie den Grundstein für die bundesweite Ächtung des Wortes und die Kriminalisierung seiner Verwendung geliefert hat.

"Dass die Stadt München jetzt die eigene Rassismus Geschichte anerkennt und einräumt, dass die Verwendung des Wortes eine rassistische Praxis ist, ist historisch."

Warum historisch?

Emanuel: Weil München die erste Landeshauptstadt in Deutschland ist, die das Wort ächtet. Und gerade in München und Bayern ist das N-Wort aufgrund der allgemeinen Sprachkultur und des Umgangs mit diesem Wort sehr etabliert. Es hat jahrelang gebraucht, bis es überhaupt zu so was wie der Verbannung des Wortes von bayerischen Speise- und Getränkekarten kam. Bis heute gibt es Gastronomiebetriebe, die das Cola-Mischgetränk auf ihrer Karte als N-Wort bezeichnen. Die Tatsache, dass die Stadt München jetzt die eigene Rassismus Geschichte anerkennt und einräumt, dass die Verwendung des Wortes eine rassistische Praxis ist, ist historisch. Darüber hinaus fordert sie in der Ächtung ja auch eine Gesetzesänderung in der Gemeindeordnung, so dass sie die Verwendung des Wortes in städtischen Versammlungen und in der Verwaltung mit einem Bußgeld belegt werden kann. Das gab noch nie, dass eine Landeshauptstadt eine Gesetzesänderung auf Staatsebene beantragt hat, damit sie ein Bußgeld verhängen kann, wenn jemand eine rassistische Handlung tätigt. Und das wiederum spielt im Hinblick auf die bundesweite Ächtung des N-Worts eine wichtige Rolle.

Wie glaubwürdig ist dieses Bekenntnis zur Anerkennung der eigenen Rassismus Geschichte für Sie denn?

Emanuel: Das wird sich erst in Zukunft zeigen. Man muss schauen, ob das sich wirklich etwas ändert. Es wird es im Jahr 2024 einen Bericht dazu von der Fachstelle für Demokratie dazu geben, der zur Internationalen Woche gegen Rassismus veröffentlicht wird. Idealismus ohne Handeln bringt nichts, sonst sind es nur Absichtserklärungen.

Kann man Rassismus mit Gesetzen bekämpfen?

Emanuel: Natürlich reicht ein Gesetz alleine nicht. Ich meine, es steht auch im Gesetz, dass es keine Morde begangen werden soll. Es muss Arbeit auf mehreren Ebenen geleistet werden. Das Gute daran, wenn ein Gesetz wird, ist, dass wir es dann schwarz auf weiß haben, dass wir uns als Land gegen diese rassistische Praxis stellen, rassistische Sprache nicht tolerieren und uns dazu verpflichten, dagegen vorzugehen. Auf der anderen Seite muss natürlich die Bildungs- und Aufklärungsarbeit weiterlaufen in der Verwaltung, im Bildungssektor, auf dem Arbeitsmarkt, in allen Lebensbereichen, wo Menschen mit dunkler Hautfarbe präsent sind.

"Das N-Wort ist nicht neutral, es hat keinen rein deskriptiven Charakter."

Was sagen Sie Kritikern, die eine Ächtung des N-Worts als "Sprechverbot" bezeichnen?

Emanuel: Die Ächtung des Wortes oder die Bekämpfung von Rassismus in der Sprache mit einem Sprech- oder Redeverbot gleichzusetzen, ist definitiv falsch. Das N-Wort ist nicht neutral, es hat keinen rein deskriptiven Charakter. Alles Negative, was man einem Menschen antun kann, steckt in diesem Wort. Es ist eine Beleidigung, und die ist von der freien Meinungsäußerung nicht gedeckt.