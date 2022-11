"Wenn der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommt, muss er eigentlich saudreckig sein", macht sich ein Kind Gedanken über das weihnachtliche Personal, andere befassen sich mit dem Wünschen, Weihnachtsbäumen oder dem Geschenktransport.

Man erfährt, dass die Jesus-Geburt im Stall stattfand, weil "alle anderen Hotels schon voll waren" oder nur derjenige Geschenke erhält, der sich an Heiligabend festlich kleidet. Apropos Garderobe:

"Das Christkind ist ein Mädchen, weil es ein Kleid anhat."

In einer Hütte auf der Nürnberger Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz stellt das Spielzeugmuseum in einer Ausstellung ab Montag (14. November) in der Adventszeit aus, wie Buben und Mädchen Weihnachten erklären.

Ausstellung im Spielzeugmuseum in Nürnberg

"Es ist wie ein Witzbuch, man kann gar nicht mehr aufhören", freut sich die Leiterin des Spielzeugmuseums, Karin Falkenberg, über die Bilder. "Bezaubernd, beglückend und entwaffnend", schwärmt sie, seien die gemalten Werke. Eines ihrer liebsten ist:

"Der Weihnachtsmann muss mindestens 100 oder 1.000 Jahre alt sein, weil mein Opa von dem auch schon seine Geschenke gekriegt hat."

Falkenberg schmunzelt auch über die Zeichnungen von Engeln, deren Flügel wie Herzen aussehen, einem Jesuskind in der Krippe, das Maria "von oben bis unten in Windeln gepackt hat" oder die roten Nasen der Rentiere.