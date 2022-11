Die Herbsttagung der bayerischen evangelischen Landeskirche findet in Amberg statt. Von 20. bis 23. November 2022 treffen sich die über 100 Synodalen aus ganz Bayern in Amberg, um über den Haushalt und verschiedene Gesetzesentwürfe zu beraten.

Landesbischof Bedford-Strohm fordert mehr Sachlichkeit in Debatte um Klimaproteste

Sonntag, 20. November 2022: Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat für mehr Sachlichkeit in der Debatte um richtige oder falsche Protestformen von Klimaaktivisten geworben. Man müsse nun wieder die Frage in den Mittelpunkt stellen,

"wie wir so schnell wie möglich konkrete und wirksame Fortschritte bei der Begrenzung der Erderwärmung machen können",

sagte Bedford-Strohm in seinem Bischofsbericht am Sonntagabend in Amberg bei der Herbsttagung der Landessynode. Gleichwohl müsse man diese Transformation schaffen, ohne Arbeitslosigkeit und neues Leid zu schaffen.

Bedford-Strohm kritisierte indirekt auch die bayerische Staatsregierung, die radikale Klimaaktivisten bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen hat, um sie an weiteren Aktionen zu hindern. Anstatt die Aktivisten in Präventivhaft zu nehmen,

"sollten wir ihnen und all den anderen, die schon seit Langem mit anderen Formen protestieren, zurufen: Wir hören Euch! Wir hören die Bedrängnis, mit der ihr Euch äußert!"

Man müsse mit den Aktivisten "ins Gespräch kommen, auch über die Protestformen". Vor allem aber müsse man daran arbeiten, Hindernisse für konsequenten Klimaschutz abzubauen.

Zum Thema Kirchenfinanzen sagte er, der Landeskirchenrat werde in seiner Februarklausur einen "Fahrplan mit konkreten Sparmaßnahmen" vorlegen, um die geplante Reduzierung des kirchlichen Haushalts bis 2030 umzusetzen. Die Arbeit an einem "durchdachten Vorschlag" müsse momentan "vertraulich sein", bis sein Reifegrad

"eine breitere Diskussion erlaubt."

Diese Diskussion müsse dann aber natürlich "mit allen Beteiligten und mit Ihnen als Synodalen" geführt werden, erläuterte er. Der Bischof sagte, er rechne mit "einer sehr konkreten Roadmap" für die nötigen Einsparungen.

Rechenschaftsbericht: Zahlen für 2021 "erfreulich"

Sonntag, 20. November 2022: Pfarrer Norbert Roth bezeichnete im Rechenschaftsbericht des Landessynodalausschusses (LSA) die Zahlen im Jahresabschluss für 2021 und dem Entwurf für den Jahreshaushalt 2023 als erfreulich. Man könne dankbar für die guten Zahlen sein, denn so habe man finanzielle Kapazitäten, "um positiv auf akute Nöte" reagieren zu können, etwa für Kriegsflüchtlinge oder auch Klimaprojekte.

Zugleich sei man sich des großen Spardrucks bewusst.

"Ab 2024 wird uns jedes Jahr eine Einsparung von etwa 23 Millionen Euro abverlangt."

Die Finanzplanung werde sich dadurch künftig "grundsätzlich ändern".

Synodalpräsidentin Preidel ermuntert Kirche zu "radikalem Weglassen"

Sonntag, 20. November 2022: Die Präsidentin der bayerischen Landessynode, Annekathrin Preidel, hat von ihrer evangelischen Kirche mehr Mut zum "radikalen Weglassen" gefordert. Wenn man den "Auftrag vor die Organisation" stelle, könne man nur mit Weglassen effizient arbeiten, sagte Preidel am Sonntag zum Auftakt der Herbsttagung der Landessynode im Amberger Kongresszentrum.

"Studien, Analysen und Gutachten" würden dabei nur bedingt helfen. Sie lieferten zwar wichtige Daten, diese seien "allerdings nur dann nützlich ist, wenn wir daraus auch Entscheidungen ableiten", erläuterte Preidel

Sie sagte, "statt des Verstehens durch Studien" brauche man "mehr ein Verstehen durch Handeln". Man müsse "ausprobieren und agieren" statt zu träumen. Mit den sogenannten m.u.t.-Projekten sei man auf einem guten Weg, sagte die Synodalpräsidentin: "Aber ohne den Mut, gleichzeitig auch Dinge loszulassen, bleiben wir in dem Korsett unserer liebgewonnenen Gewohnheiten gefangen." Erst wenn man wirklich loslasse, werde man "auch selbst gelassener". Eine

"heitere Gelassenheit kann uns Mut machen für die kommenden Jahre, und sie kann uns Mut machen für die Zukunft unserer Kirche".

Zu den ersten Schritten bei diesem "Weglassen" gehört, dass die Herbsttagungen des evangelischen Kirchenparlaments beginnend mit der aktuellen Tagung in Amberg verkürzt stattfinden sollen - also nur noch vier statt fünf Tage. Zusätzlich soll die Herbstsynode fortan immer an einem festen Standort mit entsprechender Infrastruktur stattfinden.

Langfristig ist dafür der neue Hörsaal der Evangelischen Hochschule in Nürnberg vorgesehen, wenn der Evangelische Campus Nürnberg (ECN) fertiggestellt ist. Bis dahin werde die Synode jeden Herbst im Amberger Kongresszentrum zusammenkommen.

Erste Plenumssitzung läuft

Sonntag, 20. November 2022: Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel eröffnet die Plenumssitzung. Zunächst wird zum Totensonntag den verstorbenen Synodalen gedacht.

Dann folgt ein Grußwort von Christoph Binninger, dem katholischen bischöflichen Ökumenebeauftragten. Anschließend begrüßt der Amberger Oberbürgermeister Michael Cerny die Synodalen.

Landessynode mit Gottesdienst eröffnet

Sonntag, 20. November 2022: Für den evangelischen Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler ist der christliche Glaube ein "unerschöpfliches Hoffnungsreservoir". Stiegler sagte im Gottesdienst zur Eröffnung der Herbsttagung der bayerischen Landessynode am Sonntag in Amberg:

"Unser Gottvertrauen birgt das große Potenzial einer realistischen Hoffnung."

Man stelle sich der Wirklichkeit "wie sie ist" - mit Klimakrise, Krieg und mehr: "Wir spüren schmerzhaft, wie zerbrechlich unser Leben ist", sagte Stiegler. Das Gottvertrauen sei aber stärker "als alle Angst vor dem Bedrohlichen".

Stiegler erinnerte in seiner Predigt an eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium (13, 34-37). Ein Eigentümer eines großen Anwesens geht für unbestimmte Zeit auf Reisen, seinem Hauspersonal übergibt er die Aufgaben - und die Verantwortung. "Welch ein Vertrauensvorschuss", sagte Stiegler, der Hausherr vertraue anderen sein ganzes Hab und Gut an.

Genauso verhalte es sich mit dem kostbaren Planeten Erde, den Gott den Menschen anvertraut habe. Die Menschen hätten inzwischen "begriffen, wie sehr wir das Wunder Erde gefährden". Nun gelte es, Gottes Vertrauensvorschuss gerecht zu werden.