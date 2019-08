Ausflug nach Traunstein: 400 Jahre Salinenstadt und selbstbewusste Protestanten

Geschichte der evangelischen Auferstehungskirche in Traunstein

Wer der Salzgeschichte von Traunstein auf der Spur ist, sollte bei der Gelegenheit einen Besuch in der evangelischen Auferstehungskirche nicht verpassen. Der im Stil der Neogotik errichtete Kirchenbau mit dem markanten Turm wurde vor 120 Jahren, am 6. August 1899 eingeweiht. Die aus Eigenmitteln der protestantischen Gemeinde in Traunstein finanzierte Kirche war eine wesentliche Voraussetzung, eine eigenständige Pfarrei zu werden. Diese wurde ab 1900 von einem Reiseprediger betreut. Die Ursprungsplanung geht auf den Münchner Architekten August Thiersch zurück.

"So ein auffälliger evangelischer Kirchenbau in wilheminischem Stil mitten im tiefsten katholischen Bayern war schon eine Besonderheit", erklärt Pfarrer Manuel Ceglarek. Zu den Schmuckstücken gehörte das in der bayerischen Hofglasmalerei F. X. Zettler in München hergestellte Glasfenster im Altarraum, das die Himmelfahrt Christi zeigte. Nach Zerstörungen der Kirche durch eine Fliegerbombe im Zweiten Weltkrieg wurde es durch ein nicht weniger prächtiges Glasfenster von Heinrich von Kralik aus Marquartstein ersetzt. Mit seiner Auferstehungsthematik erhielt die Kirche nach den Kriegstraumen eine inhaltliche Neuausrichtung.

Zu den Schmuckstücken gehören ebenfalls der Taufstein aus Ruhpoldinger Rotmarmor und das markante Eingangsportal mit dem segnenden Christus im Tympanon. "Er nimmt konsequent die Auferstehungsthematik auf", erklärt Pfarrer Ceglarek. "Ähnlich wie auch kleine Salzkristalle große Würzkraft entfalten können, verstehen wir uns als evangelische Diaspora-Gemeinde mit unserer markanten Kirche in der Papst-Stadt Traunstein." Von Selbstbewusstsein zeugt auch das aktuelle Bauvorhaben, den Platz um die Kirche herum als "Martin-Luther-Platz" neu und einladend zu gestalten.