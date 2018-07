ausgehetzt: Zehntausende demonstrieren gegen "Politik der Angst"

Die CSU hatte sich noch mit einer Plakatkampagne gegen die Demonstration gewehrt. In der Nacht zum Sonntag hatte die Partei Plakate mit der Aufschrift "JA zum politischen Anstand, NEIN zu #ausgehetzt, Bayern lässt sich nicht verhetzen!" entlang der Route der Demonstration aufgehängt. Mit Blick darauf sagte OB Reiter: "Es ist sinnvoller, im täglichen politischen Sprechen und Tun den politischen Anstand zu wahren, anstatt ihn nur zu plakatieren."

Kapitän des Seenotretters "Lifeline" am Königsplatz

Claus-Peter Reisch, Kapitän des Seenotrettungsschiffs "Lifeline", schilderte auf der Bühne am Königsplatz die Situation der privaten Seenotretter im Mittelmeer. Viele Schiffe dürften die italienischen Häfen nicht mehr verlassen, zwei Rettungsflugzeuge würden am Boden gehalten: "So wird nichts mehr dokumentiert, niemand mehr gerettet, und die Leute ertrinken einfach." Wenn der italienische Innenminister Matteo Salvini von geretteten Flüchtlingen als "Menschenfleisch" spreche, fühle er sich "furchtbar": "Ich dachte, dieser Jargon wäre vor 70 Jahren endgültig im Orkus der Geschichte verschwunden", sagte Reisch. Seenotrettung sei kein Verbrechen, sondern Pflicht.

Reisch steht in Malta vor Gericht, weil seinem Rettungsschiff laut Anklage eine Behördenerlaubnis gefehlt habe. Ihm drohen ein Jahr Haft oder 11.600 Euro Strafe. Zum nächsten Prozesstag am 30. Juli fahre er erhobenen Hauptes: "Wir haben bislang in vier Missionen 460 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Ich habe nichts falsch gemacht", sagte der Landsberger unter dem Beifall der Menge.