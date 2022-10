Der Bayerische Jugendring (BJR) hat eine Kommunikationskampagne gestartet, die auf die Jugendarbeit in ganz Bayern aufmerksam machen will. Unter dem Motto "Irgendwo bist Du immer richtig" sollen Jugendliche mit Plakaten, aber hauptsächlich auf den gängigen Sozial-Media-Kanälen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es auch in ihrer Nähe Veranstaltungen und Treffen von gleichaltrigen und gleichgesinnten Menschen gibt.

BJR-Präsident Matthias Fack erklärte dem Sonntagsblatt, man wolle damit auch zeigen, dass die Jugendarbeit während der Pandemie nie ganz weg war.

Irgendwo immer richtig

"Irgendwo bist Du immer richtig" ist laut BJR der zweite Teil der Aktivierungskampagne für die Jugendarbeit, die vom Staat Bayern mit insgesamt 1,4 Millionen Euro gefördert werde. Im ersten Teil seien Jugendringe, Jugendverbände und weitere Akteure der Jugendarbeit konkret gefördert worden. Jetzt soll für die vielfältigen Angebote dieser Arbeit geworben werden.

Für die Jugend- und Sozialministerin Ulrike Scharf ist das ein Zeichen,

"dass die Jugend nicht nur die Zukunft ist, sondern die Mitte der Gesellschaft".

Auch in den Zeiten, die geprägt seien von zahlreichen Krisen, würden Kinderaugen durch die Angebote in der Jugendarbeit zum Leuchten gebracht.

Gefühle statt Appelle

Die zentrale Idee der Kampagne bestehe darin, auf Appelle zu verzichten, sondern stattdessen auf dem Gefühl aufzusetzen, das die meisten jungen Menschen nach über zwei Jahren Corona hätten, sagte Matthias Fack: "Dem Gefühl nämlich, vor allem Orte von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit verloren zu haben und jetzt wieder zurückzubekommen."

Dass heute Jugendliche immer noch Schwierigkeiten haben, wieder rauszugehen, Freunde zu treffen oder einfach nur gemeinsam abzuhängen, bestätigt Lysander von der Queer-Community. Nachdem er versucht habe, online seine Gruppe am Laufen zu halten, kämen jetzt, wo es wieder möglich ist, wesentlich weniger als vorher, berichtet er dem Sonntagsblatt. Und: