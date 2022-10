Als leidenschaftlicher Klassikfan besucht der Stifter und Unternehmer Wolfgang Bühl seit über 20 Jahren Konzerte des Musikfests ION. Nun hat er dem Musikfestival ein großes Geschenk gemacht: Das Team des Internationalen Festivals für Geistliche Musik in Nürnberg (ION) darf ab 2023 dauerhaft mietfrei in ein Gebäude in der Innenstadt einziehen, das in Bühls Besitz ist.

Am Donnerstag hat der Unternehmer für die Räume im denkmalgeschützten Haus in der Winklerstraße 13 dem Innenminister und Präsidenten des Stiftungsrats des Musikfests ION, Joachim Herrmann, und dem Vorstandsvorsitzenden des Musikfests ION, Joachim Pietzcker, die Schlüssel übergeben.

Musikkultur im Herzen der Stadt

Das Musikfest ION soll mit seinem Team drei Geschosse des Vorderhauses beziehen. Hinzu kommen ein historischer Saal und ein Innenhof. Insgesamt stünden ihnen nun 250 Quadratmeter zur Verfügung, so ION-Dramaturg Oliver Geisler. Man bekomme Räume auf drei Stockwerken eines der ältesten Häuser Nürnbergs. Im Herzen der Stadt werde dieses so "zu einem Ort gegenwärtiger und zukünftiger Musikkultur". Das ION Team mit seinen fünf Personen in Festanstellung, Teilzeit oder als freie Mitarbeit hat derzeit noch Räume in einem Bürokomplex in der Königsstraße in Nürnberg angemietet.

Intendant Moritz Puschke sagte, "inmitten allgegenwärtiger Krisen, die uns Kulturschaffende mit voller Wucht erfassen" sei Wolfgang Bühl auf die ION zugekommen, "voller Glauben an die Kraft der Musik und voller Interesse an unserem Tun". In dem Haus "können wir unsere Idee einer zeitgemäßen Musik und Festivalkultur weiterentwickeln", sagte Puschke. Die Winklerstraße 13 könne auch ein Ort des Austauschs und der Begegnung sein. Man wolle Partnerschaften mit Nürnberger Institutionen aus der Hoch- und Breitenkultur, aus Bildung, Politik, Religion, Wirtschaft und Medien pflegen.

Wie geschaffen für die ION

Stifter Bühl sagte, das Haus sei auch wegen seiner Lage in unmittelbarer Nähe zu St. Sebald, zur Frauenkirche und zu St. Lorenz "wie geschaffen für die ION". Der Unternehmer, der 2019 den Nürnberger Stifterpreis erhielt, hat zum Andenken an seine verstorbene Frau Elisabeth auch eine Zustiftung zum Germanischen Nationalmuseum (GNM) gegründet und 2020 die GNM Kinderstiftung ins Leben gerufen.

Durch die neue Bleibe sieht Innenminister Herrmann die Arbeit des Musikfests ION gestärkt.

"Die überaus positive Entwicklung des Festivals in den vergangenen Jahren erfährt so einen nochmaligen Schub."

Dies komme nicht nur Nürnberg, sondern ganz Bayern zugute.

Der Name des Festival ION rührt von der früheren Bezeichnung Internationale Orgelwoche Nürnberg. Inzwischen ist aus daraus eine Konzertreihe geworden, die sich verschiedenen Musikrichtungen und anderen Kultursparten öffnet. Die nächste ION findet vom 23. Juni bis 2. Juli 2023 statt.