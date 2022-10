Am 31. Oktober 1517 hat der Reformator Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirchentüre genagelt. Daraus entstand eine große Bewegung innerhalb der Kirche, die zur Spaltung in römisch-katholisch und protestantisch führte.

Warum in Ortenburg schon am 17. Reformationstag ist

Und der 31. Oktober ist seither der Reformationstag. Doch im niederbayerischen Ortenburg feiern die Evangelischen am 17. des Monats – also am Montag. Wir erklären, warum das so ist. Die Antwort finden Sie im Video.

Ortenburg liegt im sogenannten Klosterwinkel sowie im Holzland südlich der Donau und nördlich der Rott in der typischen Unterbayerischen Hügellandschaft. Großteile der Gemeinde befinden sich im Wolfachtal. Ortenburg selbst liegt direkt an der Wolfach, welche bei Vilshofen in die Donau mündet.