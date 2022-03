Der Freistaat Bayern verstärkt seine Unterstützung für geflüchtete ukrainische Künstlerinnen und Künstler. Zwölf von ihnen erhielten zusätzlich zu den bereits bewilligten Stipendien im Zeitraum von fünf Monaten eine monatliche Unterstützung von 1.500 Euro, erklärte Kunstminister Markus Blume (CSU) am Sonntag in München. Das Sonderstipendienprogramm sei in Kooperation mit dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg entstanden.

Das Stipendium sei nicht an die Bedingung eines dauerhaften Aufenthalts in Bamberg geknüpft, hieß es weiter. Vielmehr sei es flexibel angelegt, lindere schnell und unkompliziert finanzielle Nöte und setze ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung für ukrainische Künstler, betonte Blume. In akuten Notsituationen sei eine zeitweise Unterbringung im Bamberger Künstlerhaus möglich.