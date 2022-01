Auch in diesem Jahr will der Freistaat Familien mit kleinen Kindern finanziell unterstützen. Für das bayerische Familiengeld seien im Haushalt 2022 rund 770 Millionen Euro vorgesehen, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Eltern mit ein- und zweijährigen Kindern erhalten die Zahlung seit September 2018: Pro Kind und Monat beträgt sie 250 Euro, ab dem dritten Kind sind es 300 Euro.

Seit Einführung seien bereits 2,5 Milliarden Euro ausgezahlt worden, rund 651.000 Kinder im Freistaat hätten davon profitiert, sagte Familienministerin Carolina Trautner (CSU). Trotz der erheblichen finanziellen Belastung des Staats durch die Corona-Pandemie werde sich auch in diesem Jahr nichts an der Zahlung ändern. Mehr als die Hälfte des Sozialhaushalts gebe Bayern traditionell für Familien aus, erklärte Trautner. Mithilfe des Familiengeldes würden sie unbürokratisch und direkt unterstützt.

Das Familiengeld wird unabhängig vom Einkommen, der Erwerbstätigkeit und der Art der Betreuung gezahlt. Wer in Bayern Elterngeld bekommt, erhält bei Anspruch automatisch auch Familiengeld.