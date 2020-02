Vor 125 Jahren wurde der Vorläufer der heutigen Diakonie in Augsburg gegründet

Das Diakonische Werk Augsburg ist im Vergleich zu anderen Diakonien eher jung", sagt der Theologische Vorstand Fritz Graßmann. Das lag nicht etwa am Reichtum der Fugger-Stadt, denn Augsburg war im Zeitalter der Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit vielen sozialen Problemen belastet. "Besonders die Textilindustrie, aber auch die anderen großen Fabriken saugten geradezu Menschen aus dem Umland an", sagt Graßmann. Die Folge sei eine zunehmende Entwurzelung ganzer Bevölkerungsgruppen gewesen, erklärt der Theologe.

Eine erste Antwort der evangelischen Bürger in Augsburg auf die neue soziale Frage sei die Gründung der evangelischen Diakonissenanstalt gewesen, "bis heute sozusagen unsere ältere diakonische Schwester", sagt Graßmann. Parallel hätten sich weitere diakonische Einrichtungen gegründet, die wichtigste war die "Herberge zur Heimat". Diese sollte "der Verwilderung und Sittenlosigkeit jugendlicher Arbeiter" entgegenwirken, sie aber auch der Einwirkung der aufstrebenden Sozialdemokratie entziehen.

Linderung sozialer Not

Diese "Herberge zur Heimat" wurde zur Urzelle des 1895 gegründeten "Vereins für Innere Mission in Augsburg", der sich später in "Diakonisches Werk Augsburg" unbenannte. Kümmerten sich bislang in den Jahrhunderten zuvor Klöster und private Initiativen um das alltägliche Elend, versuchte man nun erstmals durch organisierte Hilfe auf der Basis von Vereinen die soziale Not zu lindern. In der "Fuggerstadt" Augsburg gaben Bankiers und Industrielle erste Anstöße, auf die Folgen der Industrialisierung zu reagieren, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant voranschritt. Wenige Jahre vor der offiziellen Vereinsgründung konnte im Jahr 1887 durch Spenden namhafter Augsburger Bürger dann ein Anwesen erworben werden, in dem sich die "Herberge zur Heimat" zunächst mit 30 Betten und Aufenthaltsräumen niederließ.

Weil sich in diesen Jahren aber in Nürnberg und München Vereine für Innere Mission zusammengeschlossen hatten, entstand ein neues Vorbild, das sich als effizienter und wesentlich breitere kirchliche Sozialarbeit erwies. Nach diesem Modell beschloss dann am 19. September 1895 der Vorstand des Herbergsvereins, auch einen Verein für Innere Mission in Augsburg zu gründen. Seit dieser Zeit steht er beratend Einrichtungen zur Seite; hinzukamen außerdem Gebäudezukäufe.