München (epd). Die Unternehmensberatung Accenture sowie der PC- und Druckerhersteller "Hewlett Packard Enterprise" (hp) sind als frauenfreundlichste Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet worden. Wie die Gesellschaft Frauen-Karriere-Index am Dienstag in München mitteilte, belegten die zwei Unternehmen gemeinsam den ersten Platz des Rankings. Rund 300 Unternehmen hatten den Angaben zufolge an dem Wettbewerb teilgenommen.

Den zweiten Platz belegten die Berliner Wasserbetriebe, gefolgt von der Deutschen Bahn auf dem dritten Platz. Die ausgezeichneten Unternehmen hätten sich "in besondere Weise national und international um Diversitäts- und Inklusionsvorhaben verdient gemacht", gab der Frauen-Karriere-Index als Begründung an.

Als Unternehmen mit dem größten Fortschritt bei der Frauenförderung zeichnete die Gesellschaft die Medien- und Marketingagentur Mindshare, den IT-Konzern Fujitsu und die Personalberatung Hays aus.

Bundesfrauenministerin Anne Spiegel (Grüne) sagte in einer Online-Grußbotschaft zur Preisverleihung in München, der Frauen-Karriere-Index sei ein "gutes Instrument, um die systematische Förderung von Frauen in der Wirtschaft verlässlich ablesen zu können". Der Index schaffe Transparenz und professionelle Unterstützung für Unternehmen, die mehr Frauen in Führungsverantwortung bringen wollten.

Der Frauen-Karriere-Index wurde 2012 entwickelt. Er wird nach den Angaben mithilfe eines Fragebogens und eines Auswertungsmodells berechnet. Er berücksichtige unter anderem den Frauenanteil nach Altersgruppen, in Führungspositionen sowie bei der Fluktuation.