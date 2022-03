An diesem Montag (14.3.) geht das bayerische Meldungsportal zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht an den Start. "Da der Bund leider nicht in der Lage war, ein bundesweit einheitliches digitales Meldeportal zu schaffen, haben wir eine eigene bayerische Lösung auf den Weg gebracht", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) laut einer Mitteilung seines Ministeriums vom Sonntag. Das Portal sei rechtzeitig vor der Umsetzung der ab 16. März bundesweit geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht zugänglich.

Einrichtungen wie Pflegeheime sind von Mittwoch an verpflichtet, das Gesundheitsamt über Mitarbeiter zu benachrichtigen, die nicht gegen das Coronavirus immunisiert sind. Das Ministerium setzt im Umgang mit den Ungeimpften nach eigenen Worten auf "Augenmaß". "Wir haben die Gesundheitsämter angewiesen, den betroffenen Bestandskräften zunächst die Möglichkeit zu geben, eine Impfberatung wahrzunehmen und sich noch impfen zu lassen", sagte Holetschek. Ziel sei es, noch möglichst viele ungeimpfte Beschäftigte von einer Impfung zu überzeugen. In letzter Konsequenz könne es aber zu einem Betretungs- und Tätigkeitsverbot kommen, womit frühestens im Sommer zu rechnen sei.