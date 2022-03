Mit einer List haben Betrüger einer 55-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Forchheim rund 1.500 Euro abgeluchst. Bei ihr meldete sich angeblich ihr Sohn über eine fremde Telefonnummer via WhatsApp, teilte die Polizei am Samstag mit. Er schrieb, dass sein eigenes Handy kaputt sei und er dringend für einen Kauf von Elektronikartikeln Geld brauche. Da die Zugangs- und Kontodaten aber auf seinem beschädigten Smartphone lägen, solle die Mutter das Geld vorstrecken - er werde es baldmöglichst rücküberweisen.

Die hilfsbereite Mutter folgte den Anweisungen und bezahlte die Rechnung. Später merkte sie allerdings, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war. Die Polizei warnt erneut davor, auf Geldforderungen via Messengerdienst zu reagieren - zumal bei unbekannter Nummer. Wer Betrugsopfer geworden ist, solle keinesfalls den Chatverlauf in seinem Handy löschen, sondern sich mit dem Beweismaterial an die Polizei wenden.