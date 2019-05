Helmut Haberkamm besuchte fränkische Dörfer mit weniger als 150 Einwohnern

Als Anfang Dezember ein Dührener starb, versetzte der Todesfall das ganze Dorf in Schockstarre. Bis dahin lebten noch 35 Menschen im Ortsteil der Gemeinde Wittelshofen (Landkreis Ansbach), mit dem auch die Kirchengemeinde in einem Verbund ist. Jetzt waren es nur noch 34. "Wenn einer von uns stirbt, erschüttert dies das ganze Dorf", sagt Renate Kißlinger nachdenklich. "Es wird einem wieder mal bewusst, dass wir nur so wenige hier sind." Acht Katholiken, bestens integriert, treffen hier auf jetzt 26 Protestanten. Kißlinger ist Mesnerin der gotischen Michaelskirche und Mitglied des Kirchenvorstands der kleinsten Gemeinde Bayerns. "Ich bin die, die immer da ist", lacht sie.

Und dass sich die Dührener mit ihrer Kirche identifizieren, hat augenscheinlich eine jahrhundertelange Tradition. Erstmals erwähnt wird Dühren urkundlich im Jahr 1325, damals noch als eigene Pfarrei. Seit 1436 teilt man sich den Pfarrer mit Wittelshofen, der alle 14 Tage in Dühren Gottesdienst hält.

Kirche soll erhalten bleiben

Im Lauf der Jahrhunderte hatten Kirchenverantwortliche immer wieder mit dem Gedanken gespielt, die kleine Dorfkirche "dicht" zu machen. Aber nicht mit den Dührenern. In den 1980er-Jahren wurde St. Michael sogar renoviert. Dabei kamen Wandfresken aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum Vorschein.

"Wir waren immer dahinter her, dass die Kirche erhalten bleibt. Seit Jahrhunderten", sagt Karlheinz Müller, der neben seinem Amt als Lektor in der Kirche seines Heimatdorfs "alles, was mit Elektrik zu tun hat" sowie kleine Hausmeistertätigkeiten übernimmt. Zwischen 1985 und 1987 wurde die Kirche zum letzten Mal gründlich renoviert. Zu tun gibt es seither genug. Der schmucke Marienaltar und die Fenster machen immer wieder Arbeit. Man komme kaum hinterher.

Von der Wiege bis zur Bahre

Dennoch: "Hierher kommst du als Dührener erstmals mit der Taufe, und hier endet es auch", erklärt Müller. Renate Kißlinger nickt zustimmend. Wenn ab und an Konzerte in St. Michael stattfinden, dann kommen auch viele Auswärtige in das mittelalterliche Kirchlein und schätzen die urbelassene Atmosphäre. Die Kirche sei ein Dreh- und Angelpunkt in der kleinen Gemeinde. Und dennoch "klebt" man nicht nur an dem Gebäude als sinnstiftendes Element. In Dühren lebt es sich gar nicht mal so schlecht. Man ist umgeben von intakter Natur, hat sogar eine Haltestelle für den öffentlichen Personennahverkehr und den Schulbus und schnelles Internet. Tiefkühltruhen hat ein jeder sowieso. Die braucht man auch, weil man zum nächsten Laden ebenso wie zum Arzt eben immer ein Auto braucht.

Aber daran habe man sich schon lange gewöhnt, sei mit der Situation aufgewachsen. "Dühren ist wie eine große Familie. Man kennt sich, hilft sich aus, achtet aufeinander", meint Müller. Mit dem Forstunternehmen Lehr habe man sogar ein kleines Gewerbe. Landwirtschaft betreibt allerdings kaum noch jemand.

Die war noch allgegenwärtig, als im Jahr 1988 das Bayerische Fernsehen die kleinste Pfarrgemeinde Bayerns für sich entdeckte und eine Reportage über Dühren drehte und ausstrahlte. Der Streifen gehört im Dorf zum Nationalheiligtum, manchmal wird er zu feierlichen Anlässen wieder gemeinsam angeschaut. Kommen da Heimatgefühle auf? "Auf jeden Fall. Aber man wird sich wieder mal dem Lauf der Zeit bewusst, was sich in 30 Jahren alles verändert hat. Dann stellt man sich unweigerlich die Frage, was in wiederum 30 Jahren sein wird", so Müller nachdenklich.