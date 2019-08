Hochschule Ansbach und Diakonie Neuendettelsau experimentieren mit Dünger aus Kartoffelschalen

Wie der Kartoffelschalen-Dünger erforscht wurde

In ersten Tests wurden die Kartoffelschalen getrocknet. Die Ergebnisse sahen gut aus. Danach kam die Hochschule auf die Gärtnerei der Diakonie Neuendettelsau zu. Benjamin Weiß, Koordinator des gemeinsamen Projekts aus der Gärtnerei, suchte für den Test eine Pflanze aus, die robust ist und an der man leicht erkennen kann, ob der Dünger wirkt. Er entschied sich für die Feige, bepflanzte damit mehrere Kübel und fügte in einige den getrockneten Dünger aus Kartoffelschalen hinzu.

An den Feigenbäumchen hängen schon Früchte - an den mit Kartoffelschalen gedüngten und an den nicht gedüngten. Benjamin Weiß findet: Der Versuch müsste länger gehen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen.