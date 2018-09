Internationaler Tag der Demokratie: Das passiert in Ihrer Stadt

Mehr als 70 Events in München

Regensburg spricht über die Gefährdung der Demokratie

Was tun gegen die Gefährdung der Demokratie durch Extremismus und Rassismus? Wie sich engagieren für die Demokratie? Darüber sprechen die Besucher der Regensburger Nacht der Demokratie in Workshops und Zeitzeugengesprächen mit Bürgern der ehemaligen DDR. Zur späteren Podiumsdiskussion sind Vertreter von SPD, CSU, ÖDP, den Grünen und der FDP eingeladen.

Rund 30 Aktionen in Murnau

Workshops, Gesprächsrunden, Ausstellungen und Vorträge finden im Kultur- und Tagungszentrum Murnau statt, darunter die "TATwort ImproShow" sowie Einlagen der Kindertagesstätten und Horte.

Puchheim: Gäste aus Medien und Politik

bereits am Vormittag lädt Bürgermeister Norbert Seidl auf den Grünen Markt zum politischen Stammtisch mit Weißwurst, Brezn und Bier

Im Puchheimer Kulturcentrum PUC liegt der Schwerpunkt am Nachmittag auf Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Ab 18 Uhr spricht der Leiter der Abteilung Social Listening und Verifikation des Bayerischen Rundfunks, Stefan Primbs, über "Social Media, Fake News und Hate Speech", die Fernsehjournalistin Düzen Tekkal redet über das Thema "Warum wir unsere Werte verteidigen müssen" und die Landtagsabgeordneten Sepp Dürr ( Bündnis 90/Die Grünen ) und Herbert Kränzlein (SPD) diskutieren "Demokratie – brauch ma des"

) und Herbert Kränzlein (SPD) diskutieren "Demokratie – brauch ma des" Weitere Aktionen: Karikatur-Ausstellung, Online-Gesetzesgenerator, Großraumspiel "Fake or fact", Demokratiespiel "Ein Schritt nach vorn", Workshop für Zivilcourage

5 Standorte in Straubing

In der Straubinger Stadtbibliothek, am Ludwigsplatz, in der Volkshochschule, im Paul Theater und im Citydom können Sie während der Langen Nacht der Demokratie über sie philosophieren, diskutieren und slammen.

Würzburg: Living in democracy - forever!?

In der Main-Metropole lesen Würzburgerinnen und Würzburger in einer Readers Corner der Stadtbücherei für die Demokratie.

Mehr als 60 Veranstaltungen in Augsburg

18.30: Streetband Scarafons

Eröffnung der Langen Nacht der Demokratie mit einem Improtheater

19.30 Uhr: Aktionen, Workshops und Kreatives rund um das Thema Demokratie

20.30 Uhr: Der chinesische Menschenrechtsaktivist Dejun Liu erzählt über Bloggen für die Demokratie

Preisverleihung für den Filmwettbewerb "1 Minute für die Demokratie"

Weitere Highlights: Rap für Demokratie, myRebellion – 100 Jahre Frauenwahlrecht, "Speeddating" mit Politikerinnen und Politikern

Donauwörth: Demokratie in der Digitalisierung

Was bedeutet Demokratie im Zeitalter von sozialen Medien, populistischer Sprache und zunehmenden Spaltungstendenzen in der Gesellschaft? Diesen Fragen geht Donauwörth auf den Grund. Einen interaktiven Impulsvortrag soll der Professor Joachim Grzega halten - ein Experte für den Zusammenhang von Sprache und Manipulation in Europa. Für jüngere Besucher gibt es ein philosophisches Kinder-Café, für Jugendliche eine U18-Wahl.

Kronach: Viel Programm für Kinder und Jugendliche

Kindertheater "Jetzt bestimme ich!" nach einem Kinderbuch von Juli Zeh, aufgeführt von der TheaterAG der Siegmund-Loewe-Schule

"Poetry Slam"-Workshop mit Slammerin Maron Fuchs aus Bamberg

MitmachAktionen: Polit-Bingo, digitale Schnitzeljagd, gemeinschaftliche Kunst-Aktion

Chillout-Zone mit Multi-Kulti-Buffet

Nürnberg

Ein "Pro-Demokratie Event" veranstalten die Initiativen "Pulse of Europe" und "Nürnberg Engagiert" vor der Nürnberger Lorenzkirche. Ab 20.30 Uhr möchten sie unter dem Motto "Nürnberg leuchtet für Demokratie" ein leuchtendes Signal für die Möglichkeit der Teilhabe für alle, Menschenrechte und Vielfalt setzen, heißt es. Besucher können Kerzen mitbringen.

Hauptredner des Abends unter dem Leitgedanken "Nürnberg hält zusammen" ist Heiner Bielefeldt vom Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Uni Erlangen-Nürnberg und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Weitere Kooperationspartner sind der Verein "Geschichte für Alle" und der Förderverein Nürnberger Felsengänge, der eine Führung unter dem Titel "Der Weg zur Demokratie in Nürnberg" anbietet. Um 21.30 Uhr bietet Ralf Arnold eine Stadtführung zum Thema "Der Weg zur Demokratie in Nürnberg" an, die in der Bunkeranlage aus dem Kalten Krieg endet.