Die frühere Hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann kommt zu einer Lesung nach Rosenheim. Zum Auftakt des Chiemgauer Literaturfests "Leseglück - grenzenlos Literatur" liest die ehemalige Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks (ebw) Rosenheim-Ebersberg im Ballhaus aus ihrem neuen Buch "Nur Mut". Die Veranstaltung findet am Freitag, 21. Januar, um 19 Uhr unter 3G-Plus-Auflagen statt.

Die Lesung sei ein Abend für alle, die sich in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch angesichts anderer Herausforderungen, nach Mut und Besonnenheit sehnen, heißt es in der Ankündigung des ebw. Käßmann beschäftige sich in ihrem Buch auch damit, wie man sich nicht von Ängsten beherrschen lasse, inneren Frieden finde und nach vorn schaue - "auf das, was nach der Zeit der Krise kommt".

Käßmann ist eine der bekanntesten kirchlichen Persönlichkeiten Deutschlands. Sie ist Mutter von vier erwachsenen Töchtern, Großmutter von sieben Enkelkindern und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht.