Die jährlich stattfindende Weltuni von "Mission EineWelt" dreht sich in diesem Jahr um Klimawandel und Gerechtigkeit. Wie das Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern am Montag mitteilte, können Teilnehmende vom 18. bis 19. März kostenlos Online-Vorträge sowie Workshops unter der Überschrift "Sind wir noch zu retten?" besuchen. Referieren werden unter anderem Liliane Mukagatare, Klimaschutzbotschafterin im Projekt "Klimagesichter" der Deutschen Klimastiftung, sowie Tobias Holle, der als Mitglied des Vereins Klimadelegation bei der Klimakonferenz 2021 in Glasgow war.