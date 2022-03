Es ist ein bisschen wie musikalisches Lego-Bauen: In der Bad Kissinger Erlöserkirche werden von Mai bis Oktober sieben Mal Orgelbaukurse angeboten. Dabei wird in 75 Minuten der 100-teilige Orgelbausatz "Al:legrO" gemeinsam mit dem Kirchenmusikdirektor und Schweinfurter Dekanatskantor Jörg Wöltche zusammengesetzt und anschließend auch bespielt. Die Kurse sind für Kinder ab sieben Jahren geeignet, aber auch für Erwachsene noch spannend. In jedem der sieben Kurse ist Platz für maximal 15 Teilnehmer, Anmeldungen per Mail oder Telefon sind vorab nötig. Die Kurse finden am 1. und 15. Mai, am 5. und 19. Juni, am 18. September sowie am 2. und 16. Oktober statt. Eingeweiht wird der Miniatur-Orgelbausatz am 30. April um 15 Uhr bei einer Andacht mit dem Schweinfurter Dekan Oliver Bruckmann.