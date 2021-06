Rettungsinsel für Ratsuchende: Krisenberatung "Münchner Insel" hofft auf Wiedereröffnung

Seelische Gesundheit

Zuwendung und Hilfestellung bei seelischen Krisen: Das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim organisiert bundesweit Erste-Hilfe-Kurse für psychische Notfälle. Die Idee für die "Mental Health First Aid" kommt aus Australien. Was Ersthelfer psychisch kranker Menschen dort lernen - und warum die Kurse von großer Bedeutung sind.