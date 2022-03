Mit einer Matinee eröffnet die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) am Sonntag, 13. März (11.15 Uhr) die "Woche der Brüderlichkeit". Im Historischen Rathaussaal in Nürnberg werde das Johannes-Scharrer-Gymnasium Nürnberg das Theaterstück "Wir tun den Mund auf für den Nächsten" vorführen, teilte die GCJZ Franken mit.

Seit 2014 verleiht sie den Schulpokal "Etz Chaim" an eine Schule, die sich damit verpflichtet, ein Jahr lang die Begegnung von Juden und Christen zum inhaltlichen Schwerpunkt ihrer schulischen Arbeit zu machen. Letztes Jahr ging der Pokal an die Gretel-Berman Schule in Nürnberg. Sie werde bei der Matinee von ihren Aktivitäten berichten, hieß es. Der Pokal werde dann an die evangelische Wilhelm-Löhe Schule weitergegeben.

Zur Woche der Brüderlichkeit hat die GCJZ zum Jahresthema "Fair Play - jeder Mensch zählt" ein Veranstaltungsangebot zusammengestellt. Dazu zählt am Samstag, 19. März (18 Uhr) ein Konzert von "Klezmer Pur" aus Salzburg in der Synagoge in Ermreuth oder am 31. März (19 Uhr) die Online-Vorstellung des Buchs "Durch das jüdische Jahr" der Rabbinerin Dalia Marx, Professorin am Hebrew Union College in Jerusalem. Das vollständige Programm steht auf der Homepage www.wdb-franken.org.