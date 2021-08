Seenotrettung: Streit um Ehrung für Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer

Im Regensburger Stadtrat ist ein Streit über eine Auszeichnung für Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer entbrannt.

Bereits seit Monaten diskutiere die Rathaus-Koalition aus CSU, SPD, Freien Wählern, FDP und CSB darüber, ob Buschheuer die Ehre der "Regensburger Stadtschlüssel" zuteil werden soll oder nicht, wie die "Mittelbayerische Zeitung" (Regensburg) in ihrer Freitagsausgabe berichtete.

Konservativen der Koalition wehren sich gegen Auszeichnung

Normalerweise bestehe im Stadtrat Einigkeit über die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen, doch nicht in diesem Fall: Die Konservativen in der Koalition sperrten sich dagegen, an den Gründer der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye die besagte Auszeichnung zu vergeben, hieß es.

Die Hilfsorganisation wurde 2015 in Regensburg gegründet und rettete nach eigenen Angaben fast 16.000 Geflüchtete im zentralen Mittelmeer aus Seenot. Mehr als 1.000 Ehrenamtliche beteiligten sich an den Rettungseinsätzen, darunter auch viele Menschen aus Regensburg.

Stadtschlüssel zeichnet Engagement für Stadt und Bürgerschaft aus

Die Stadtschlüssel erhalten in der Regel Bürger, die sich Verdienste um das Wohl der Stadt und ihrer Bürgerschaft erworben haben, hätten die Konservativen laut "Mittelbayerischer Zeitung" argumentiert.

Eine Ende des Streits sei derzeit nicht in Sicht. Im Gegensatz dazu die Stadt München: Sie überreichte im Januar 2020 den renommierten Georg-Elser-Preis für Zivilcourage an Michael Buschheuer, eine Diskussion über die Entscheidung soll es nicht gegeben haben.