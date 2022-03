Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland will laut einer Umfrage unabhängiger von russischen Energielieferungen werden - und zwar mithilfe von Atomstrom. 70 Prozent der Befragten seien dafür, die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke zu verlängern, um sich unabhängiger von Russland zu machen, berichtet die "Augsburger Allgemeine" (Freitagsausgabe). Lediglich 23 Prozent wollten am geplanten Atomausstieg festhalten, die Mehrheit von ihnen sind Grünen-Anhänger.

90 Prozent der Unions-Anhänger hingegen sprachen sich in der Umfrage für längere Atomlaufzeiten aus, unter den SPD-Anhängern waren es 64 Prozent. Nur 32 Prozent des Grünen-Lagers dagegen wollen längere AKW-Laufzeiten, 56 Prozent von ihnen wollen am geplanten Ausstieg festhalten. Derzeit sind noch drei Atomkraftwerke in Deutschland in Betrieb: Isar 2 bei Landshut, Emsland und Neckarwestheim. Sie sollen Ende des Jahres abgeschaltet werden.

Die repräsentative Umfrage war von der "Augsburger Allgemeinen" in Auftrag gegeben und vom Meinungsinstitut Civey Anfang März durchgeführt worden. Für die Frage "Sollte Ihrer Meinung nach der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland verschoben werden, um künftig unabhängiger von Russland zu sein?" wurden 5.009 Menschen in Deutschland befragt.