Epiphanias: So erklärt Frau Religionslehrerin Kindern den evangelischen Festtag

Der 6. Januar wird in der evangelischen Kirche Epiphanias genannt. Doch was steckt hinter dem Festtag? Frau Religionslehrerin erklärt in ihrem neuen Blogbeitrag, was darüber in der Bibel steht – und was Legenden sind. Außerdem gibt es einen "Heilig-Drei-Königs-Check".