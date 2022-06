NS-Vergangenheit

Debatte in Würzburg über Rolle des Kardinals Faulhaber in NS-Zeit

Darf der Kardinal-Faulhaber-Platz seinen Namen behalten? Dazu diskutierte am Dienstagabend öffentlich mehrere Experten in Würzburg. Sie beleuchteten die Rolle des früheren Münchner Erzbischofs in der NS-Zeit – und diskutierten, ob der Straßenname bleiben soll.