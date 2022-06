Ehrenamt

Wie Senior*innen an Grundschulen helfen, Streit zwischen Kindern zu schlichten

Streiten will gelernt sein - Streitschlichten erst recht. An Grundschulen in Bayern helfen Seniorinnen und Senioren dabei, Konflikte zwischen den Kindern gewaltfrei zu lösen. Dafür erhalten sie eine professionelle Ausbildung.