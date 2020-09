Eröffnung mit Innenminister Herrmann: Bergwacht Bayern feiert 100-jähriges Bestehen mit Ausstellung

Der Internationale Tag für die Opfer des Verschwindenlassens erinnert an die Hunderttausenden, die in den Händen von Menschenhändlern und Militärs oder in Gefängnissen verschwanden. Von vielen fehlt bis heute jede Spur.

Larissa Launhardt

Sa, 29.08.2020 - 12:00

Autor Dagmar Illi

Der Corona-Pflegebonus sei zwar gut gemeint, doch in der Praxis ungerecht, meint Dagmar Illi, Personalsachbearbeiterin in einem Evangelischen Pflegezentrum in München. In ihrem Gastbeitrag schildert sie, wie sie das Thema Wertschätzung in Zeiten des Coronavirus in der Pflege erlebt.