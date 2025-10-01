"Ich bin da, wenn du mich brauchst" – so lautet das Motto der diesjährigen Initiative der evangelischen Kirche zum Buß- und Bettag am 19. November 2025. Das dazu erschienene Booklet ist mehr als eine Broschüre: Es ist eine Sammlung spiritueller Impulse, poetischer Texte und persönlicher Gebete, die Gottes Nähe in den Mittelpunkt stellen. Die Publikation richtet sich an Menschen in allen Lebenslagen – ob in der Not, im Zweifel oder in der Freude.

Das Booklet enthält ansprechende Texte. Imke Leipold lädt in ihrem Gebet ein zur Begegnung, zur Nähe, zur bedingungslosen Annahme. Sie beschreibt einen Gott, der da ist, wenn man ihn braucht – ohne Vorbehalte, ohne Barrieren und Urteil. Auch Johannes Barth findet in seinem Text über Freundschaft Worte für diese Nähe: Das Gebet wird zur Sprachnachricht, Gott zum Sendemast. Eine moderne Metapher für eine alte Praxis – Beten. Helmut Wöllenstein widmet sich dem Bild der Klingel als Ort für einen Willkommensgruß. Weitere Beiträge von Sabrina Wilkenshof, Barbara Krauße, Julia Rittner-Kopp oder Alwine Dorothea Schulze erzählen von Gottes Gegenwart in unserem Leben. Sie zeigen, dass Gott nicht nur in den großen Momenten, sondern auch im Kleinen, im Unscheinbaren, im Alltäglichen erfahrbar ist.

Das Booklet schließt mit einem Liedtext von Eugen Eckert, basierend auf Psalm 139: "Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe – bist du Gott bei mir."