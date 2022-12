Wer Christian Seebauer begegnet, spürt sofort seine positive Ausstrahlung, seinen Optimismus. Niemand käme auf die Idee, dass er unter Depressionen leidet. Doch er hat einen guten Weg gefunden, mit den schwarzen Tagen umzugehen, sich selbst zu spüren und Glück zu empfinden.

Eigentlich lief alles gut in seinem Leben. Nach dem Abschluss zum Diplom-Ingenieur Elektro- und Informationstechnik startete er seine Karriere bei einer Bank und kletterte die Leiter hoch bis zum Verwaltungsdirektor. Christian Seebauer verdiente gut, war verheiratet, zwei Kinder waren auch da. Doch je besser er verdiente, umso unglücklicher wurde er.

Wie verändere ich mein Leben - fragte sich Seebauer

Ich muss hier raus, sagte er zu seiner Frau. Und die buchte ihm gleich am nächsten Tag einen Flug. Der Rucksack war schnell gepackt, gutes Schuhwerk vorhanden und so fand sich Christian Seebauer auf dem Jakobsweg wieder. Erst hier wurde ihm klar, das er an Depressionen litt und dass er etwas dagegen tun musste. Nach einem Klinikaufenthalt fasste er wieder Fuß, fand Halt in seiner Familie.

Besonders seine Frau unterstützte ihn bei der Verwirklichung seiner Träume. Einmal, als sie ihm zum 35.Geburtstag einen Malkasten schenkte und überhaupt, indem sie ihm immer half, auch seine anderen Träume zu verwirklichen. So wurde aus dem Verwaltungsdirektor ein Maler, ein Buchautor und seit Neuestem ein Start-up-Gründer.

Maler, Buchautor und Start-Up-Gründer

Gemalt hat Christian Seebauer immer schon gerne. Doch in seiner Familie war es undenkbar, daraus einen Beruf zu machen. Also nahm er den Umweg über seine unglückliche Berufskarriere, um letztendlich seinen Traum vom Künstler zu verwirklichen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er sozialkritische Bilder malt, die schlecht in ein Wohnzimmer passen. Sei es Lampedusa, die Klimakrise oder Krieg - beim Malen verarbeitet Seebauer diese Probleme für sich, kommt damit zur inneren Ruhe.

Über seine Pilgerreise am Jakobsweg und das Abenteuer, als er zu Fuß und ohne Geld auf dem Israel-Trail wanderte, schrieb er erfolgreiche Bücher. Während Corona reifte seine Idee, GPS-gestützte Landwirtschaft zu einer Geschäftsidee umzusetzen. Mit seiner Firma Geoxip vermittelt er zwischen Landwirten und Firmen, auf Feldern Logos als riesige Blühwiesen anzulegen, was über Drohnen-Fotografie dokumentiert wird. Eine Win-Win-Situation für alle Seiten.

Christian Seebauer hat noch viele Träume, die er noch nicht verwirklicht hat. Einer davon ist, einen langen Fluß entlang zu schwimmen. Dafür übt er schon regelmäßig, denn er geht jeden Tag in der Amper schwimmen. Egal, ob es stürmt oder schneit. Silvester spielt für ihn keine Rolle. Er findet, dass Träume ihre Zeit brauchen, um zu reifen. "Und dann kommt der richtige Zeitpunkt, an dem ich den Pinsel in die Hand nehme oder den Rucksack packe. Man muss es dann einfach tun und nicht lange warten."