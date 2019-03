Christian Seebauer: Eiswasser gegen Depressionen

"Burnout hört sich besser an, aber bei mir sind es Depressionen. Depressionen sind ein Thema in meinem Leben und da muss man sich Gedanken machen, was man dagegen tun kann."

Der 52-jährige Christian Seebauer war schon als Kind anders, aber keiner merkte, was ihm fehlte. Er studierte, verdiente viel Geld in der Finanzbranche, gründete eine Familie - und wurde immer unglücklicher. Bis er sich 2010 selbst in eine Klinik einweisen ließ und sein Leben komplett umkrempelte.

Er fing wieder an Bilder zu malen, pilgerte den Jakobsweg und den Israel National Trail, einen der schwierigsten Pilgerwege der Welt - und das auch noch komplett ohne Geld. Er lernte wieder, sich zu spüren. Schmerz, Tauer, Wut, aber auch Freude und Liebe und so kam die Lebendigkeit zurück.