Der Augsburger Regionalbischof Axel Piper und sein Pilotprojekt

Dokumente schnell vom Smartphone aus verschicken, statt in Papierakten kramen: So funktioniert das digitale Büro von Augsburgs Regionalbischof Axel Piper. Alles wird in der Cloud der Landeskirche gespeichert - außerhalb Münchens ein Testballon.