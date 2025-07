Die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin offenbart ein Zusammenspiel, das wir in dieser Konstellation bislang eher aus den USA kannten. Eine juristisch differenzierte Haltung zu Abtreibung wird politisch skandalisiert, öffentlich moralisch geächtet und schließlich – auch unter Mithilfe kirchlicher Autoritäten – delegitimiert.

Dass rechte Plattformen gegen Brosius-Gersdorf mobilisieren, war zu erwarten. Dass Teile der CDU/CSU-Fraktion darauf anspringen, ist enttäuschend, aber leider auch nicht neu.

Wenn sich jedoch auch katholische Bischöfe in diese orchestrierte Aufregung einreihen, wird eine Grenze überschritten, die für das Miteinander von Kirche und Staat in einer demokratischen Gesellschaft gefährlich ist.

Wenn der Bamberger Erzbischof Gössl nun in seiner Predigt zum Heinrichsfest von einem "Abgrund der Intoleranz” spricht und damit ausgerechnet Brosius-Gersdorf meint, stellt er die Tatsachen auf den Kopf.

Fatale Vermischung theologischer Überzeugungen mit Machtspielen

Mit Brosius-Gersdorfs Positionen zum Abtreibungsrecht muss man nicht übereinstimmen. Aber man sollte sie zumindest korrekt wiedergeben. In ihrem Gutachten plädiert die Juristin für eine stärkere verfassungsrechtliche Berücksichtigung der Selbstbestimmung der Frau und gleichzeitig für ein gestuftes Lebensschutzmodell, das den Embryo keineswegs rechtlos stellt.

Wer die Berufung einer qualifizierten Staatsrechtlerin zum "innenpolitischen Skandal” hochstilisiert, nur weil sie sachlich und juristisch argumentiert, und ihr dabei gleich auch noch "Menschenverachtung” unterstellt, der trägt nicht zur Aufklärung oder zum Lebensschutz bei, sondern zur Spaltung.

Der Impuls, die Schwächsten zu schützen, wird von Teilen der Kirche in ein rigides Freund-Feind-Denken überführt. Doch eine Gesellschaft, in der das moralische Urteil einzelner Kirchenvertreter über Recht, Gesetz und demokratische Verfahren gestellt würde, wäre keine freie Gesellschaft mehr.

Es ist eine fatale Vermischung theologischer Überzeugungen mit politischen Machtspielchen. Wer das ethisch hochkomplexe Thema des Schwangerschaftsabbruchs als Lackmustest für "Verantwortung vor Gott” inszeniert, nimmt sich selbst aus jeder demokratischen Auseinandersetzung heraus. Und lässt keinen Raum mehr für Ambivalenz, Zweifel oder Nuancen.

Evangelische Kirche hebt nicht den Zeigefinger

Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, was nicht passiert ist: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich an dieser Kampagne nicht beteiligt. Sie hat keinen moralischen Zeigefinger erhoben, keine politischen Forderungen gestellt und keine öffentliche Stellungnahme gegen die Kandidatin abgegeben. Und das ist gut so.

Denn evangelisches Denken kennt den Zweifel. Es kennt die Spannung zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung. Und es weiß: Im säkularen Staat ist die Aufgabe der Kirche nicht, den demokratischen Diskurs zu dominieren, sondern ihn mitzutragen und zu bereichern – mit Argumenten, Haltung und Demut.

Was wir gerade erleben, ist eine gefährliche Verschiebung der Koordinaten. Das Thema Abtreibung wird zur Chiffre für eine Kulturkampf-Rhetorik, in der sich rechte Kreise, christliche Fundamentalist*innen und konservative Moralhüter*innen vereinen – gegen das Recht, gegen Frauen und gegen jegliche Differenzierung.

Demokratische Rechtsstaatlichkeit braucht auch religiöse Zurückhaltung. Sie braucht Kirchen, die nicht die Wahrheit für sich gepachtet haben, sondern Raum für Meinungsvielfalt lassen, für wissenschaftliche und juristische Argumente – und für die Würde des anderen, auch wenn man seine Haltung nicht teilt.