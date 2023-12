Welche globalen und gesellschaftlichen Trends beeinflussen Ihre Arbeit 2024?

Auf globaler Ebene sind es die großen Krisen, die unsere Arbeit mittelbar beeinflussen werden. Kriege, Umweltzerstörung und Klimawandel werden zu immer größeren Verwerfungen führen die sich dann auch bei uns auswirken wie eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich (auch bei uns), noch größere Migrationsbewegungen usw. Auch wenn Europa versuchen wird sich abzuschotten, so werden doch mehr Menschen zu uns kommen die Unterstützung in unterschiedlichster Art benötigen. Die gesellschaftlichen Spannungen werden steigen. Arbeitskräftemangel ist ein Thema das uns weiter beschäftigen wird und das in seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft immer noch nicht hinreichend wahrgenommen wird. Der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und damit der gesellschaftliche Frieden sind gefährdet. Wir reagieren einerseits darauf indem wir diese Dinge unermüdlich und klar thematisieren und andererseits indem wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten Auswirkungen abzufedern, z.B. durch Projekte zur Fachkräftegewinnung im Ausland.

Welche Themen stehen bei Ihnen 2024 im Vordergrund?

Das Wichtigste wird sein auch im nächsten Jahr genügend Menschen zu finden, die bei uns mitarbeiten wollen (s.o.). Neben der bereits erwähnten Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland wird es darum gehen die Arbeitsbedingungen hier bei uns so zu gestalten und immer wieder anzupassen, dass es für Menschen attraktiv und leistbar bleibt im sozialen Bereich zu arbeiten. Die Rummelsberger Diakonie steht auch vor einem Jahr, in dem (hoffentlich) gleich zwei neue Menschen in den Vorstand kommen werden. Das wird unsere Arbeit beeinflussen.

(Peter Barbian, Leiter der Rummelsberger Brüderschaft)