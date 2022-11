Für Autofahrten im kirchlichen Kontext wird künftig ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen empfohlen - so heißt es in einem Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Umsetzung liegt bei den Geistlichen selbst, Eigenverantwortung lautet die Devise.

Zudem will die EKD die politischen Bemühungen um ein generelles Tempolimit von 120 km/h unterstützen. Begründet wurde diese Entscheidung mit dem Klimaschutz, "wir sind Lobby für die Schöpfung", so zum Beispiel der Synodale Christian Weyer aus der rheinischen Kirche.

Debatte um Bekenntnis zum Tempolimit

Die EKD gab diese Entscheidung auch über ihren offiziellen Twitter-Account bekannt und erntete damit außergewöhnlich viele Reaktionen und Kommentare. Der Post wurde, Stand Montagvormittag, über 2000 Mal gelikt und fast 2200 Mal kommentiert.

Zum Vergleich: Die Bekanntgabe eines Synodenbeschlusses zur Umsetzung der Treibhausgas-Neutralität in einem Post etwa zwei Stunden zuvor, wurde lediglich 40 Mal geliket und zählt 18 Kommentare.