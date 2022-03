München (epd). Licht ausschalten fürs Klima: Mehr als 100 Städte und Gemeinden in Bayern beteiligen sich an der weltweiten Earth Hour am 26. März (Samstag). Zahlreiche Rathäuser, Sehenswürdigkeiten und andere öffentliche Einrichtungen im Freistaat sollen an diesem Tag von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Dunkeln stehen, teilte die Umweltschutzorganisation WWF am Freitag mit. Dazu zählten etwa Schloss Neuschwanstein, der Würzburger Dom oder die Münchner Frauenkirche. Insgesamt hätten sich in Bayern bereits 118 Kommunen zu der Aktion angemeldet, bundesweit seien es 480.

"Wir müssen schnellstmöglich raus aus Öl, Kohle und Gas, um uns von klimaschädlichen Energieimporten unabhängig zu machen", sagte Viviane Raddatz, Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. Nur so könne man das Klima schützen und die Energiesicherheit erhöhen. Mit Blick auf Bayern sagte sie, die Staatsregierung müsse ihre Blockadehaltung beim Windkraftausbau endlich aufgeben.

Die Aktion Earth Hour findet bereits zum 16. Mal in mehr als 7.000 Städten in 180 Ländern statt. Dabei werden auch wieder weltberühmte Wahrzeichen für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt, etwa das Brandenburger Tor oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.