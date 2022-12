Fürth (epd). Vergangenes Jahr wurden 280 "Christkinder" in Bayern geboren und feiern an Heiligabend nun ihren ersten Geburtstag. 138 Buben und 142 Mädchen haben somit den 24. Dezember 2021 als Geburtstag in ihrer Geburtsurkunde stehen, teilte das bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mit. Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) seien 248, am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) 243 und an Silvester (31. Dezember) dann noch einmal 289 Kinder geboren worden.

Traditionell kommen während der Weihnachtsfeiertage und an Silvester deutlich weniger Kinder zur Welt als sonst. Pro Tag wurden in Bayern im vergangenen Jahr im Durchschnitt 335 Kinder lebend geboren. Besonders viele Kinder kommen übrigens im Sommer zur Welt: Der geburtenstärkste Monat war der August mit 12.325 Kindern, im Schnitt also 398 Geburten pro Tag. Der geburtenreichste Tag 2021 war der 24. September mit 474 Kindern. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 134.321 (2020: 128.764) Babys in Bayern geboren.