Tirschenreuth, Weiden (epd). Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und soziale Einrichtungen informieren an diesem Samstag (19. September) beim 6. Selbsthilfetag und 2. Gesundheits- und Sozialtag in Tirschenreuth über ihre Angebote. Die Veranstaltung soll Menschen Orientierung geben, die nach einer Erkrankung, einer Diagnose oder in einer persönlichen Notlage Unterstützung suchen, teilte die Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz mit.

Ziel sei es, die Bandbreite des regionalen Unterstützungssystems sichtbar zu machen und Betroffenen den Zugang zu Beratung, Hilfe und Selbsthilfe zu erleichtern. Der Gesundheits- und Sozialtag wurde 2025 erstmals ergänzend zum Selbsthilfetag veranstaltet. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern.

Menschen schnell und passgenau unterstützen

Psychische Belastungen und Einsamkeit, körperliche Erkrankungen und soziale Notlagen stellen Betroffene und auch die Gesellschaft vor wachsende Herausforderungen. Eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen könne dazu beitragen, Menschen schneller und passgenauer zu unterstützen, hieß es. Selbsthilfegruppen seien dabei ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems.

Die Veranstaltung findet heuer im Landkreis Tirschenreuth statt. Der Selbsthilfetag wechselt zwischen dem Landkreis Tirschenreuth, dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden. Zuständig ist die Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz. Kooperationspartner der diesjährigen Veranstaltung sind die Volkshochschule des Landkreises Tirschenreuth, der Landkreis Tirschenreuth, die Katholische Erwachsenenbildung und die Evangelische Erwachsenenbildung.