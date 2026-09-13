Wer an einen Gottesdienst denkt, hat meist sofort ein bestimmtes Bild vor Augen: Kirchenbänke, Orgelmusik, eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im Talar. In der Annabar in der Bachstraße 12 in Schwabach sieht das anders aus. Dort stehen Bier, Guinness oder Cider auf den Tischen, dazu eine Apfelschorle oder ein Kaffee. Bevor der Gottesdienst beginnt, wird erst einmal gewartet, bis alle ihre Getränke bekommen haben. "Wenn einer kein Getränk mehr hat, wird eben nachbestellt", erzählt Pfarrer Michael Käser und lacht. "Es ist auch nicht so still wie in anderen Gottesdiensten. Es gibt eine gewisse Grundlautstärke."

Seit rund anderthalb Jahren lädt das Team einmal im Monat zu "Gemeinsam am Tresen" ein – einem Kneipengottesdienst, der bewusst anders sein möchte. Nicht der ungewöhnliche Ort steht dabei im Mittelpunkt, sondern die Begegnung der Menschen. "Egal, wo du herkommst und was du denkst – herzlich willkommen", lautet deshalb jedes Mal die erste Botschaft des Abends.

Ein Gottesdienst mit Guinness und Cider

Die Idee entstand aus einer Erfahrung, die Michael Käser schon länger beschäftigte. Gemeinsam mit Musikerin Barbara Mederer hatte er zuvor in Fürth alternative Gottesdienstformen kennengelernt. Was beiden dabei besonders wichtig geworden war, fehlte ihnen vielerorts: echte Gemeinschaft.

"Wir wollten einen Gottesdienst, bei dem nicht einer vorne steht, weil er Theologie studiert hat und alles weiß", sagt Käser, "sondern einen Ort, an dem wir miteinander entdecken, wo Menschen Gott erleben." Auf der Suche nach einem passenden Raum fiel die Wahl schließlich auf die Annabar. Die Kneipe sei groß genug für kleinere und größere Gruppen und gleichzeitig gemütlich, erzählt Barbara Mederer. "Die Annabar gibt einfach das Gefühl, willkommen zu sein. Sie ist fast so etwas wie ein Wohnzimmerersatz."