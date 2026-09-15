München (epd). Mit der größten Buchausstellung Bayerns und einem umfangreichen Begleitprogramm lockt die 67. Münchner Bücherschau ihr Publikum ab 12. November ins Haus der Kunst. "Bücher geben uns in unübersichtlichen Zeiten Mut, Zuversicht und Orientierung", sagte Klaus Füreder, Vorsitzender des Landesverbands Bayern im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Lesen offenbare andere Sichtweisen auf die Welt und lade dazu ein, "andere Erfahrungen, Lebensentwürfe und Überzeugungen kennenzulernen". Gerade diese Vielfalt stärke die Gesellschaft und lenke den Blick auf das Gemeinsame, so Füreder.

Höhepunkt im Programm für Erwachsene sind laut Mitteilung Lesungen mit den Bestsellerautorinnen Cecilia Ahern und Dörte Hansen. Auf Kinder und Jugendliche wartet unter anderem ein Vormittag mit Jeff Kinney, Autor von "Gregs Tagebuch". Ungewöhnliche Formate sind das Book Blind Date, bei dem ein geheimes Buch enthüllt und gemeinsam gelesen werde, sowie der Buch-Slam der Feuilletonisten der Wochenzeitung "Zeit" und das Indie-Speeddating, bei dem Verlegerinnen und Autorinnen Titel aus der Empfehlungsliste "Bayerns beste Independent Bücher 2026" vorstellen.

Ticketverkauf startet ab 15. September

Die Buchausstellung mit rund 10.000 Titeln ist vom 12. bis 29. November täglich von 8 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Karten für die Veranstaltungen des Begleitprogramms gibt es seit Dienstag (15. September) auf verschiedenen Ticketplattformen. Veranstalter der Bücherschau sind der Landesverband Bayern im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Bayerische Staatsregierung. Gefördert wird die Ausstellung vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München.