Passau (epd). Die Europäischen Wochen Passau feiern heuer ihr 70-jähriges Bestehen mit einem besonderen Festprogramm: Rund 50 Veranstaltungen in Ostbayern, Oberösterreich und Südböhmen seien geplant, teilte die Festspielleitung am Freitag mit. Mit Musik, Theater, Fotografie, Literatur und Performances sollen auch brennende europäischen Themen wie der Krieg in der Ukraine aufgegriffen werden. Die diesjährigen Festspiele Europäische Wochen finden von vom 17. Juni bis zum 24. Juli statt. Der Kartenvorverkauf beginnt an diesem Samstag (26. März).

Als Höhepunkt kündigte die Festspielleitung die Inszenierung von Händels "Wassermusik" an als Schiffskonvoi mit historischen und modernen Schiffen und Booten auf der Donau, um die Erhebung des Donaulimes zum Weltkulturerbe zu feiern. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Bamberger Symphoniker und die Münchner Philharmoniker mit ihrem Kammerorchester gratulieren mit Festkonzerten. Außerdem werden Solisten erwartet wie Rolando Villazón, Ian Bostridge oder David Geringas. Die Festspiele enden mit dem Passauer Sommernachtszauber: Zu den "Vier Jahreszeiten" von Vivaldi und Piazzolla illuminiert Lichtkünstler Lillevan die Baumkulisse der Waldbühne.

Seit 70 Jahren stehen die Friedensfestspiele Europäische Wochen für die Zusammenkunft von Künstlern und Künstlerinnen aus West- und Osteuropa. Gegründet unter den Vorzeichen des Kalten Krieges und der innereuropäischen Spaltung, wurden aus allen Teilen Europas Künstler und Künstlerinnen wie Ensembles nach Passau eingeladen.