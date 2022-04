München, Bayreuth (epd). Der "Erklär-BAER" des bayerischen Sozialministeriums feiert seinen einjährigen Geburtstag. Der Online-Erziehungsratgeber habe in den vergangenen 365 Tagen seines Bestehens mehr als 800.000 Aufrufe registriert, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Damit hätten dort viele Mütter und Väter Rat und Hilfe rund um Familienthemen gefunden.

Das Portal BAER sei modern, informativ und niederschwellig und biete Familien mit aktuellen, zeitgemäßen Informationen wertvolle Hilfen zu vielfältigen Themen, hieß es. So würden Aspekte wie "Krieg in der Ukraine - mit Kindern über schlimme Nachrichten sprechen" ebenso besprochen wie klassische Fragestellungen in der Erziehung. Eltern fänden dort Beiträge zu "Bedürfnissen des Kindes in den einzelnen Entwicklungsphasen" über "Probleme in der Schule", "Umgang mit Medien" bis hin zu "Sucht und Prävention".

BAER (www.baer.bayern.de) ist ein Angebot des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth mit aktuell über 350 Fachartikeln sowie Eltern- und Medienbriefen.