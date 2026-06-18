München (epd). Passend zur anstehenden Hitzewelle hat die bayerische evangelische Landeskirche ein Pilotprojekt am Laufen: kühle Kirchenräume als Orte zum Ausruhen anbieten. Erprobt werde die "Erfrischende Kirche" - so der Name der Kampagne - derzeit von sieben Kirchengemeinden und zwei Dekanaten, sagte der landeskirchliche Tourismusreferent Karsten Schaller dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im kommenden Jahr soll die "Erfrischende Kirche" in ganz Bayern offiziell an den Start gehen.

Wegen des Klimawandels gebe es mehr Hitzetage, sagte Schaller. Die Kirchen wollten daher ihre Türen öffnen für Menschen, die eine Erholungspause brauchen. Einige Kirchen böten neben kühlen Räumen auch Wasser, Eisbonbons oder Segenskarten zur "innerlichen Erfrischung" an. Vor allem brauche es die Möglichkeit, die Füße hochzulegen. Angedacht seien auch Klapp-Liegestühle zum Entspannen sowie Erfrischendes für alle Sinne, zum Beispiel Düfte und Musik. Beteiligt seien aktuell etwa Lindau, Oberstdorf, Steinach a.d. Ens, Berchtesgaden, Regen und Bodenmais im Bayerischen Wald.