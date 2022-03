München (epd). Zum ersten Mal zeigt ein Museum in Bayern die Wanderausstellung "Menschen, Bilder, Orte - 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Vom 8. April bis zum 31. Juli könne die Ausstellung im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München besucht werden, teilte das Museum am Dienstag mit. Umrahmt wird die Ausstellung von Fotografien des jüdischen Fotografen Noah Cohen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen laut Museum bedeutende aber auch unbekanntere jüdische Persönlichkeiten. Ihre Biografien und Lebenswege spiegeln wichtige Ereignisse und Epochen jüdischer Geschichte in Deutschland wider und weiten außerdem den Blick auf den europäischen Raum. Durch die Einbettung in die Fotografien jüdischer Menschen in München und Bayern entstehe aber auch eine Verbindung mit dem bayerischen Raum.

Die Wanderausstellung ist ein Projekt des "MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln" und wurde von der leitenden Kuratorin Laura Cohen konzipiert. Gefördert wird sie nach Angaben des Museums durch das Innenministerium des Bundes und die Stadt Köln und war bereits in Essen, Münster, Köln und Dortmund zu sehen.