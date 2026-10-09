Ulm (epd). Ausrangierte Teddys sollen Menschen in Not helfen: Im Rahmen der sozialen Aktion 100.000 sammelt die Stadt Ulm nicht mehr benötigte Kuscheltiere. Die kleinen Stofftiere sollen ein zweites Zuhause bekommen und dabei gleichzeitig Gutes bewirken, wie die Stadt Ulm am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte. Die Kuscheltiere können im m25, dem städtischen "Erlebnisraum" am Münsterplatz, oder in dafür vorgesehenen Sammelbehältern beim Möbelhaus IKEA abgegeben werden. Danach werden sie vom Inklusionsunternehmen "Grüner Zweig" gewaschen und aufbereitet und schließlich auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt am Stand von Aktion 100.000 veräußert.

Die Aktion 100.000 der Stadt Ulm und der Tageszeitung Südwest Presse unterstützt vor allem Menschen, die aus dem sozialen Netz gefallen sind. Jeweils kurz vor Weihnachten verschickt die Aktion den Angaben zufolge 1.500 Schecks an Menschen am Rande der Armutsgrenze. Außerdem würden am Ende jedes Aktionszeitraums 100 Projekte sozialer und karitativer Einrichtungen mit Spenden gefördert.