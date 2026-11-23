Für meine erste Stelle als ausgebildeter Pfarrer bin ich extra von Rosenheim nach Wasserburg gezogen. In Rosenheim wohnte ich – einem Vikar entsprechend – in einem kleinen Einzimmerapartment in einer Wohngegend mit einem mittelgroßen Wohnblock. Man grüßte seine Nachbarn, aber wirklich kennen tat man sich nicht.

Nun bin ich zusammen mit meiner Frau in die Wasserburger Altstadt gezogen – in eine Wohnung in einem der schönen, bunten Altstadthäuser. Wenn ich durch die Altstadt laufe, erkennen mich mittlerweile nicht nur Gemeindemitglieder. Ich war inzwischen auch das eine oder andere Mal in der Presse. Und so gebe ich mich beim kurzen Gespräch beim Einkaufen oder in einem Café auch als evangelischer Pfarrer zu erkennen.

Doch eine Personengruppe in Wasserburg steht mir natürlich – neben meiner Kirchengemeinde – besonders nahe: meine Nachbarn. Und meine Nachbarn haben tatsächlich ein großes Nachbarschaftsgefühl. So saßen wir letztens vor einem der Altstadthäuser auf Bierbänken. Jeder brachte etwas zu essen oder zu trinken mit.

Der Pfarrer als Mensch und Nachbar

Im Gespräch merkte ich: Hier bin ich einfach ein Nachbar. Hier bin ich einfach der Johannes. Freilich wissen meine Nachbarn, dass ich evangelischer Pfarrer bin. Aber in erster Linie bin ich für sie erst einmal ein Nachbar.

Und das tut gut. Denn als Pfarrer ist man schnell in einer bestimmten Rolle. Eine Rolle, die ich persönlich sehr liebe. Mein Beruf ist für mich tatsächlich Berufung. Aber manchmal braucht es auch als Pfarrer Orte, an denen man aus dieser Rolle heraustreten und einfach ein ganz normaler Mensch sein kann – einer von vielen, ein Teil einer Gruppe.

Und vielleicht ist genau das meine Nachbarschaft hier in der Wasserburger Altstadt: Hier bin ich einfach der Johannes. Denn auch ein Pfarrer braucht manchmal einen Ort, an dem er einfach nur Mensch und Nachbar sein darf.