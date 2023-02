Erlangen (epd). Viele Einrichtungen und Gedenkstätten setzen sich seit Jahren damit auseinander, wie die Erinnerung an die Schoah im Digitalen und auf Social-Media-Plattformen eingebettet werden kann. "bildung-evangelisch" in Erlangen bietet zu dem Thema am Donnerstag, 7. Februar (19 Uhr), einen Online-Vortrag an. Céline Wendelgaß, Bildungsreferentin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, werde einen Überblick über verschiedene Entwürfe und die damit einhergehenden Schwierigkeiten geben, teilte "bildung-evangelisch" am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr hatte beispielsweise ein Instagram-Profil "Ich bin Sophie Scholl" für Aufsehen gesorgt.

Für die kostenlose Veranstaltung im Netz können sich Interessierte per Link registrieren unter: http://u.epd.de/2h8noder