Rummelsberg, Hilpoltstein (epd). Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung des Buches "Es sollte doch alles besser werden" setzen die Rummelsberger ihre Aufarbeitung rund um Gewalt in der Behindertenhilfe auf dem Auhof fort. Wie die Rummelsberger Diakonie am Freitag mitteilte, sollen am 31. März bei einer öffentlichen Lesung Textpassagen aus dem Buch vorgetragen und diskutiert werden. Zu der Veranstaltung sind sowohl Mitarbeitende, Bewohner und Angehörige als auch Interessierte aus Hilpoltstein und der Region eingeladen.

Im April 2021 war das Buch über die Behindertenhilfe der Rummelsberger zwischen 1945 und 1995 veröffentlich wurden. In ihm werden Medikamententests an neun Jungen, aber auch körperliche und psychische Gewalt gegen die Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Häuser der Behindertenhilfe beschrieben. Die Veranstaltung ist die zweite Lesung zum Buch, die im Auhof stattfindet.